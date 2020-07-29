У Києві планують запровадити муніципальне страхування медпрацівників

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення «Про страхування життя та здоров’я медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва під час виконання професійних обов’язків».

Як повідомляє пресслужба Київради, місто планує запровадити муніципальний пакет додаткових соціальних гарантій для медичних працівників.

«Мета нашого рішення – підвищення рівня соціального захисту медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я Києва. З поширенням в Україні коронавірусу медпрацівники виконують не просто свою роботу. Вони проявляють громадянську відповідальність та людську мужність, надаючи допомогу хворим в умовах підвищеного ризику для власного здоров'я. Тому потребують особливого захисту та соціальних гарантій від міста», - зазначила співавтор рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

Загалом йдеться не лише про страхування життя та здоров'я медичних працівників в умовах поширення COVID-19. Соціальні гарантії мають намір поширити на виконання професійних обов'язків, на випадок захворювання, настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті, зазначили в Київраді.

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За рішенням депутатів буде створена робоча група, які відпрацює механізм муніципального страхування медичних працівників. Всі фінансові інструменти мають напрацювати протягом серпня, аби до початку формування бюджету столиці на 2021 рік повністю мати відповідну процедуру, наголосили в Київраді.