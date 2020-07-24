Кличку призначили нового заступника

Київрада призначила нового заступника мера з питань здійснення самоврядних повноважень.

Про це повідомляє сайт Київської міської ради.

"На пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення Олександра Харченка на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень", - зазначається у повідомленні.

Передбачається, що Харченко координуватиме діяльність Департаменту комунальної власності міста Києва. Також вибудовуватиме напрямок правової політики.

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Олександр Харченко – за освітою юрист, у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Того ж року здобув освіту економіста у Харківській державній академії міського господарства. Трудову діяльність розпочав у 2003 році помічником прокурора Ніжинської міжрайпрокуратури Чернігівської області. Пізніше працював начальником юридичного управління ТОВ «Юридична фірма «Захист» та ТОВ «Менеджмент. Інновації. Розвиток». Із 2006 до 2020 року займався підприємницькою діяльністю у галузі права. З 2018 працює на посаді начальника юридичного управління ПП «ОвручГазАвто». Є депутатом Київської міської ради.