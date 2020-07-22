Станція метро "Вокзальна" у Києві відновила роботу

Станція метро "Вокзальна" у Києві відновила свою роботу після перевірки поліцією.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Причини закриття станції метрополітен не уточнює, однак ЗМІ повідомляли, що поблизу зі станцією метро "Вокзальна" знайшли підозрілу валізу.

Як повідомлялося, напередодні у Києві вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої на ринку "Мінський".