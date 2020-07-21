У Києві зник відомий волонтер

Відомий волонтер та керівник “Дому милосердя” Кучапін Олексій Юрійович повідомив рідним, що їде в місто Дніпро, та до цього часу його місце знаходження невідоме.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення киянина звернулася його дружина. Вона повідомила про те, що 16 липня її чоловік – Кучапін Олексій Юрійович, 1980 року народження, виїхав із дому на проспекті Лісовому в місто Дніпро та до теперішнього часу не повернувся”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі повідомили прикмети зниклого: на вигляд 35 - 40 років, зріст 174 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне, карі очі.

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Був одягнений у шорти коричневого кольору, сіру футболку, сині кросівки та бежеву кепку.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В Нацполіції звернулися з проханням до всіх, хто бачив зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити правоохоронні органи за номерами 102 або чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22.