У Києві зник відомий волонтер
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
“До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення киянина звернулася його дружина. Вона повідомила про те, що 16 липня її чоловік – Кучапін Олексій Юрійович, 1980 року народження, виїхав із дому на проспекті Лісовому в місто Дніпро та до теперішнього часу не повернувся”, - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі повідомили прикмети зниклого: на вигляд 35 - 40 років, зріст 174 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне, карі очі.
Був одягнений у шорти коричневого кольору, сіру футболку, сині кросівки та бежеву кепку.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
В Нацполіції звернулися з проханням до всіх, хто бачив зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити правоохоронні органи за номерами 102 або чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22.