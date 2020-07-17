У Києві планують капремонт Хрещатика і Майдана

У Києві планують у наступному році провести капітальний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проєктування оновлення цих об'єктів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. За словами міського голови, також планують здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi, а також - облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

Кличко додав, що проєкт капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності схвалять після завершення його розробки.