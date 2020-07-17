У Києві планують капремонт Хрещатика і Майдана
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проєктування оновлення цих об'єктів", - сказав Кличко.
Він зазначив, що на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. За словами міського голови, також планують здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi, а також - облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.
Кличко додав, що проєкт капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності схвалять після завершення його розробки.