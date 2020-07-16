У столиці сьогодні частково обмежать рух транспорту двома вулицями

У столиці сьогодні частково обмежать рух транспорту двома вулицями

Укрінформ
У Києві з 08:00 до 21:00 16 липня на вулицях Оболонській та Вітавській частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На вулиці Оболонській завершується середній ремонт покриття. Дорожники працюють на ділянці між вулицями Турівською і Межигірською. Упродовж 16 липня влаштовуватимуть нове асфальтове покриття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

Також руж обмежать на вулиці Вітавській. Там "Київавтодор" оновлюватиме покриття на ділянці від Столичного шосе до вулиці Любомирської.

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