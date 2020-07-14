У Києві "замінували" апеляційний суд - людей евакуюють
Укрінформ
Робота Київського апеляційного суду тимчасово припинена через повідомлення про замінування приміщення суду, проводиться евакуація.
Про це інформує пресслужба суду у Facebook.
«14 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.