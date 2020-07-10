На паркувальні майданчики Києва прийшли з перевірками

Департамент транспортної інфраструктури розпочав обстеження паркувальних майданчиків Києва.

Про це поінформував директор Департаменту Валентин Осипов, повідомляє пресслужба КМДА .

"Насамперед, проінспектують спеціально обладнані паркувальні майданчики, тобто ті, що розміщені поза межами проїжджої частини вулиці, дороги або тротуару", - йдеться у повідомленні.

Спільно з Управлінням патрульної поліції м. Києва, фахівцями контролю за благоустроєм та громадськими організаціями Департамент перевіряє наявність правових підстав на надання послуг з паркування та відповідність майданчиків схемі організації дорожнього руху.

Зокрема, фахівці звертають увагу на такі правила: на майданчиках для паркування заборонено здійснювати будь-яку діяльність, окрім паркування транспортних засобів; паркувальний майданчик не повинен виходити за межі, визначені у схемі організації дорожнього руху; контрагенти, на майданчиках яких будуть виявлені порушення, мають їх усунути; якщо паркувальний майданчик розміщений на земельній ділянці комунальної власності без договору – тобто незаконно – цим займатиметься поліція.