На паркувальні майданчики Києва прийшли з перевірками

На паркувальні майданчики Києва прийшли з перевірками

Укрінформ
Департамент транспортної інфраструктури розпочав обстеження паркувальних майданчиків Києва.

Про це поінформував директор Департаменту Валентин Осипов, повідомляє пресслужба КМДА.

"Насамперед, проінспектують спеціально обладнані паркувальні майданчики, тобто ті, що розміщені поза межами проїжджої частини вулиці, дороги або тротуару", - йдеться у повідомленні.

Спільно з Управлінням патрульної поліції м. Києва, фахівцями контролю за благоустроєм та громадськими організаціями Департамент перевіряє наявність правових підстав на надання послуг з паркування та відповідність майданчиків схемі організації дорожнього руху.

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Зокрема, фахівці звертають увагу на такі правила: на майданчиках для паркування заборонено здійснювати будь-яку діяльність, окрім паркування транспортних засобів; паркувальний майданчик не повинен виходити за межі, визначені у схемі організації дорожнього руху; контрагенти, на майданчиках яких будуть виявлені порушення, мають їх усунути; якщо паркувальний майданчик розміщений на земельній ділянці комунальної власності без договору – тобто незаконно – цим займатиметься поліція.

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