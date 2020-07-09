У Києві від поліомієліту вакциновані менше 30% дітей до 14 років - КМДА

Загальний рівень охоплення вакцинацією в столиці становить у середньому 30,7%. Найвищі показники зафіксовано у Дніпровському районі.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, за її даними, середній показник вакцинації від поліомієліту серед дітей до року становить 41,3%, до 18 місяців – 38,7%, 6 років – 30,8%, 14 років – 29,7%.

“Краще за все справи з вакцинацією від поліомієліту йдуть у Дніпровському районі. А ось задніх пасуть Печерський, Голосіївський та Шевченківський”, – розповіла Гінзбург.

Вона нагадала, що Україна перебуває у зоні високого ризику спалаху поліомієліту: “Таких висновків дійшла Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС). За її даними, за 5 місяців 2020 року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту”.

Гінзбург додала, що статистика у Києві загалом підтверджує дані Європейської регіональної комісії та закликала батьків не легковажити долею дітей.

Як повідомлялося, у 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% малюків віком до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Поміж 6-річних охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано у віковій групі 14 років.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, перед яким найбільш уразливі діти до п’яти років. Він характеризується ураженням центральної нервової системи та паралічем, що може призвести до смерті.

В Україні вакцинація від поліомієліту для дітей є безкоштовною.