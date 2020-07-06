Чому необхідно робити ІФА-тестування: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує: - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці; - чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані; - скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень; - на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи; - чому необхідно робити ІФА-тестування.