Чому необхідно робити ІФА-тестування: брифінг Кличка
Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані;
- скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень;
- на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи;
- чому необхідно робити ІФА-тестування.