Чому необхідно робити ІФА-тестування: брифінг Кличка

Чому необхідно робити ІФА-тестування: брифінг Кличка

Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

 - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

 - чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані;

 - скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень;

 - на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи;

-   чому необхідно робити ІФА-тестування. 

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