Чиновник КМДА звинуватив депутата Київради у побитті

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій заявив про побиття з боку депутата Київської міської ради від ВО «Свобода» Володимира Назаренка.

Про це Тацій повідомив у Facebook.

«Сьогодні у Департаменті містобудування та архітектури КМДА сталась дуже неприємна ситуація. До мого кабінету прийшов без попередження агресивно налаштований депутат Київради Володимир Назаренко. Почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім «перейшов до дій» – знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак «гість» не заспокоївся і наніс мені низку ударів», - написав Тацій.

За його словами, він викликав поліцію, яка склала протокол на депутата і зараз проводить розслідування.

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«В моєму кабінеті є система відеофіксації, всі матеріали з неї також передані поліцейським. Я зараз перебуваю у лікарні з підозрою на струс мозку», - зазначив він.

Водночас сам Назаренко у Facebook заперечує слова Тація та каже, що той сам на нього напав.

Депутат стверджує, що Тацій вдарив його по обличчю.

Фото: facebook.com/YuriyTatsiy