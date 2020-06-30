У парках та скверах Києва встановили 19 "рамок-освіжувачів"

З настанням спекотної погоди фахівці районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах столиці.

Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, інформує пресслужба міської влади.

«На «охолодження» за 6 годин витрачається 0,5 кубометрів води на 1 рамку. Матеріалом для охолоджувачів стала деревина, отримана від сухостійних і аварійних дерев після санітарної обрізки. Сподіваємося, це допоможе киянам та гостям столиці комфортно відпочивати, але, звичайно, із дотриманням соціальної дистанції та інших правил особистого захисту», – зазначив Савченко.

Адреси розташування рамок-освіжувачів: Голосіївський район – парк «Голосіївський»; Дарницький район – парк «Позняки», сквер імені Кошиця; Деснянський район – парки «Молодіжний», «Деснянський», парк із водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича; Дніпровський район – парк «Перемога», спортивно-оздоровчий парк на вул. Шумського, парк «Аврора»; Оболонський район – сквер на перетині Оболонського проспекту з вул. Маршала Тимошенка; Печерський район – парк «Хрещатий»; Подільській район – сквер на вул. Щекавицькій, сквер № 1 на Контрактовій площі; Солом’янський район – парк «Відрадний», сквер на проспекті Повітрофлотському, 41, парк імені Зерова; Шевченківський район – парк імені Т. Шевченка, сквер імені Гончара, вул. Хрещатик.

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