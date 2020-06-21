Вибух у Києві: результати експертизи обіцяють протягом години

На місці вибуху, що стався в столичній багатоповерхівці сьогодні вранці, наразі ппрацюють 420 рятувальників та поліцейських, задіяно 60 одиниць техніки.

Про це інформує Нацполіція у Telegram.

«На місці події працюють 420 рятувальників та поліцейських та 60 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухотехніки проводять експертизу матеріалів, знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС України та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.).

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

На місці перебувають Київський міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС України Микола Чечоткін, секретар РНБО Олексій Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.

Фото Олега Давиденка