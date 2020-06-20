У центрі Києва палають кілька поверхів офісної будівлі

У центрі Києва палають кілька поверхів офісної будівлі

Фото, відео
Укрінформ
У Києві на вулиці Богдана Хмельницького біля метро Театральна сталося займання у висотній офісній будівлі "Київпроекту". Палають поверхи між 9 та 12.

Про це повідомляє Громадське.

"На місці перебувають щонайменше 5 машин швидкої допомоги та 8 пожежних машин. Працюють приблизно 20 людей особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Перекрита дорога на вулиці Богдана Хмельницького.

Фото: Громадське

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