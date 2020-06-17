Акції у центрі Києва: поліція звернулась до протестувальників та ЗМІ

Поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть порядок під час акцій у центрі столиці.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

«Сьогодні на вулиці Банковій заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні вподобання. До охорони правопорядку заступили поліцейські та нацгвардійці», - йдеться у повідомленні.

У поліції не виключають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій, і тому звернулися до всіх громадян з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі та реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.

Водночас у відомстві закликали представників засобів масової інформації бути обережними під час висвітлення подій на цих заходах і у випадку виникнення небезпечних ситуацій – звертатися по допомогу до поліцейських.

У Національній поліції наголосили, що поліція – поза політикою, і, незалежно від вподобань учасників акції, її працівники діятимуть у межах своєї компетенції і відповідно реагуватимуть на всі випадки порушення чинного законодавства.