Акції у центрі Києва: поліція звернулась до протестувальників та ЗМІ
Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.
«Сьогодні на вулиці Банковій заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні вподобання. До охорони правопорядку заступили поліцейські та нацгвардійці», - йдеться у повідомленні.
У поліції не виключають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій, і тому звернулися до всіх громадян з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі та реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.
Водночас у відомстві закликали представників засобів масової інформації бути обережними під час висвітлення подій на цих заходах і у випадку виникнення небезпечних ситуацій – звертатися по допомогу до поліцейських.
У Національній поліції наголосили, що поліція – поза політикою, і, незалежно від вподобань учасників акції, її працівники діятимуть у межах своєї компетенції і відповідно реагуватимуть на всі випадки порушення чинного законодавства.