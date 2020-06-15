Велосипедисти влаштували під КМДА "лежачий" протест

Під будівлею Київської міської державної адміністрації проходить акція "Досить смертей на дорогах!", учасники якої вимагають розвивати у столиці безпечну велосипедну інфраструктуру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти сидять і лежать на сходах адмінбудівлі. Дехто з них тримає плакати: "Маю право на дорогу", "Місто для людей, а не для авто", "Я хочу тут жити, а не вмирати", "Київ небезпечне місто" тощо.

Акція «Досить смертей на дорогах!» під КМДА / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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Учасники акції вимагають покращення велосипедної інфраструктури та безпеки для власників двоколісного транспорту. Організатори наголошують, що за останній час кількість ДТП за участю велосипедистів зросла, від початку року загинуло вже 5 людей. Зокрема, 11 червня внаслідок ДТП велосипедист зазнав травм, несумісних із життям.

Організатори підготували низку вимог до Київської міської державної адміністрації та Міністерства внутрішніх справ.