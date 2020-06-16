Добкін збирається у мери Києва

Колишній народний депутат Михайло Добкін не виключив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах мера Києва.

Про це він сказав в ефірі телеканалу НАШ.

"Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати і подивитися, що я вже зробив", - заявив Добкін.

Як повідомлялося, Добкін, зокрема, був народним депутатом від Партії регіонів, від "Опозиційного блоку". У 2006-2010 роках був мером Харкова, також очолював Харківську обладміністрацію з березня 2010 року по березень 2014 року.