У Києві зупиняли червону гілку метро
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Укрінформ
В Київському метрополітені призупиняли рух на Святошинсько-Броварській лінії в напрямку станції "Лісова".
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, по гучномовцю оголосили перерву в русі поїздів на червоній гілці.
Пізніше Київський метрополітен повідомив про відновлення руху.
За даними КП, рух поїздів у підземці призупинявся у зв’язку з тим, що на станції "Берестейська" було зафіксовано «проникнення пасажира в тунель».
Зазначається, що цей чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці.