У Києві зупиняли червону гілку метро

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, по гучномовцю оголосили перерву в русі поїздів на червоній гілці.

Пізніше Київський метрополітен повідомив про відновлення руху.

За даними КП, рух поїздів у підземці призупинявся у зв’язку з тим, що на станції "Берестейська" було зафіксовано «проникнення пасажира в тунель».

Зазначається, що цей чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці.