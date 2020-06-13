На вихідних у Києві частково обмежать рух проспектом Перемоги

З 8:00 13 червня до 20:00 14 червня на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом частково обмежать рух.

Про це попереджає у Київавтодор.

«На Повітрофлотському шляхопроводі працівники КП «Київавтошляхміст» влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть із проспекту Перемоги. Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть упродовж вихідних», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами.

Читайте також: У Києві з 4 червня частково перекриють вулицю Франка

У звязку з ремонтними роботами комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за незручності.