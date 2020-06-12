Кличко прокоментував зміни умов пільгового проїзду у столиці

З 1 липня у столиці змінюється умови надання пільгового проїзду.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 1 липня столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду. Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах. За умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", - сказав Кличко.

Він розповів, що пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають: придбати квиток у будь-який зручний спосіб; скористатися ним в громадському транспорті; зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою; звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

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Кличко наголосив, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з Державного бюджету не компенсують.

"Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за карткою киянина.