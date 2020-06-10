Київрада розглядає можливість страхування медиків

На засіданні комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту депутати підтримали проєкт рішення "Про страхування життя та здоров’я медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва під час виконання професійних обов’язків".

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Ми пропонуємо муніципальний пакет додаткових соціальних гарантій медичним працівникам. Департамент фінансів має розробити відповідний механізм і визначити вартість такої послуги. За моїми підрахунками на основі даних страхових компаній, таке страхування буде коштувати міському бюджету приблизно 600 гривень на одного медпрацівника", - зазначила співавтор проєкту рішення депутат Київради Алла Шлапак.

Загалом йдеться не лише про страхування життя та здоров'я медичних працівників в умовах коронавірусу. Соціальні гарантії мають намір поширити загалом на виконання професійних обов'язків, на випадок захворювання, настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті.

Мета проєкту рішення – підвищення рівня соціального захисту медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я Києва.

Проєкт рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

У Києві з початку епідемії виявлено вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За словами очільника міста Віталія Кличка, понад 14% від загальної кількості хворих на коронавірус жителів столиці — медичні працівники.