Київрада розглядає можливість страхування медиків
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Ми пропонуємо муніципальний пакет додаткових соціальних гарантій медичним працівникам. Департамент фінансів має розробити відповідний механізм і визначити вартість такої послуги. За моїми підрахунками на основі даних страхових компаній, таке страхування буде коштувати міському бюджету приблизно 600 гривень на одного медпрацівника", - зазначила співавтор проєкту рішення депутат Київради Алла Шлапак.
Загалом йдеться не лише про страхування життя та здоров'я медичних працівників в умовах коронавірусу. Соціальні гарантії мають намір поширити загалом на виконання професійних обов'язків, на випадок захворювання, настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті.
Мета проєкту рішення – підвищення рівня соціального захисту медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я Києва.
Проєкт рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
У Києві з початку епідемії виявлено вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За словами очільника міста Віталія Кличка, понад 14% від загальної кількості хворих на коронавірус жителів столиці — медичні працівники.