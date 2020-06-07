Біля столичного кінотеатру "Київ" влаштували протестну акцію

У Києві біля однойменного кінотеатру проходить акція, на якій активісти закликають столичну владу визнати результати торгів щодо оренди закладу недійсними та оголосити конкурс, що зважав би на концепцію розвитку культурного центру.

Про це повідомляє Громадське у Twitter.

"Під кінотеатром «Київ» відбувається мітинг до першої річниці його закриття — активісти закликають КМДА визнати результати торгів щодо оренди недійсними та оголосити конкурс, що зважав би на концепцію розвитку культурного центру", - йдеться у повідомленні.

Під кінотеатром «Київ» відбувається мітинг до першої річниці його закриття — активісти закликають КМДА визнати результати торгів щодо оренди недійсними та оголосити конкурс, що зважав би на концепцію розвитку культурного центру pic.twitter.com/v5vDoHmyVD — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2020

Як повідомляв Укрінформ, мер Києва Віталій Кличко інформував, що капітальний ремонт кінотеатру “Київ” триватиме приблизно рік, після чого його відкриють для глядачів.

Крім цього, міський голова спростував інформацію про те, що новий орендар кінотеатру - ТОВ «Сінема-Центр» має заборгованість із орендної плати.

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Раніше у КМДА повідомили, що будівля кінотеатру «Київ» перебуває у непридатному для використання за призначенням стані. Такі висновки надано Науково-дослідним інститутом інноваційного будівництва Української академії наук на замовлення нинішнього орендаря – ТОВ «Сінема-Центр».

Як повідомлялося, у квітні 2019 року переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ.