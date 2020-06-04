У Києві спіймали прокурора на хабарі у $100 тисяч

Столичні правоохоронці затримали прокурора місцевої прокуратури під час одержання 100 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

«У межах кримінального провадження оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора задокументували злочинну діяльність працівників однієї з місцевих прокуратур», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що будучи прокурором у кримінальному провадженні, відкритого за фактом службової недбалості членів правління банківської установи, чоловік вимагав від його представників 100 тисяч доларів.

Як уточнюється, за цю суму працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та в подальшому «кураторства» діяльності банку, зокрема, нереєстрації правоохоронними органами будь-яких кримінальних проваджень відносно фінустанови.

«Сьогодні, 4 червня, правоохоронці затримали прокурора під час передачі йому 100 тисяч доларів», - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії.

Фото: Нацполіція