Суд арештував "мінера" мосту Метро
Відповідне рішення у середу ухвалила суддя Оксана Метелешко, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 315 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).
Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок КМДА поінформувала, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.
Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.
Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою.
Затриманий - мешканець м.Вишневе, прописаний у Києво-Святошинському районі, 1988 року народження. В нього є два адміністративних дрібних правопорушення, нічого кримінального за ним не було.