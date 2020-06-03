Суд арештував "мінера" мосту Метро

Дніпровський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, який повідомив про замінування мосту Метро у понеділок, 1 червня.

Відповідне рішення у середу ухвалила суддя Оксана Метелешко, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 315 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок КМДА поінформувала, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою.

Затриманий - мешканець м.Вишневе, прописаний у Києво-Святошинському районі, 1988 року народження. В нього є два адміністративних дрібних правопорушення, нічого кримінального за ним не було.