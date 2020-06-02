"Мінеру" мосту Метро оголосили підозру

Чоловіку, який у понеділок, 1 червня, погрожував підірвати міст Метро у Києві, повідомлено підозру.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Після вручення йому повідомлення про підозру до Дніпровського районного суду м. Києва буде скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказала Максимець.

Вона уточнила, що це клопотання буде скеровано до суду у середу зранку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 1 червня, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро. Рух транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою. Чоловіка доставили до райуправління, викликали медиків, у тому числі бригаду психіатричної допомоги.

Крищенко також повідомив, що поліція порушила кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про замінування".

Очільник столичної поліції також повідомив, що чоловік, який погрожував підірвати міст метро у Києві, не висував ніяких вимог. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Затриманий - мешканець м. Вишневе Києво-Святошинського району, 1988 року народження.