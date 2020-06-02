"Мінеру" мосту Метро оголосили підозру

Укрінформ
Чоловіку, який у понеділок, 1 червня, погрожував підірвати міст Метро у Києві, повідомлено підозру.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Після вручення йому повідомлення про підозру до Дніпровського районного суду м. Києва буде скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказала Максимець.

Вона уточнила, що це клопотання буде скеровано до суду у середу зранку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 1 червня, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро. Рух транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою. Чоловіка доставили до райуправління, викликали медиків, у тому числі бригаду психіатричної допомоги.

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Крищенко також повідомив, що поліція порушила кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про замінування".

Очільник столичної поліції також повідомив, що чоловік, який погрожував підірвати міст метро у Києві, не висував ніяких вимог. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Затриманий - мешканець м. Вишневе Києво-Святошинського району, 1988 року народження.

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