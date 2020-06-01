У Києві відклали відновлення руху міської електрички

Київська міська електричка не відновить свою роботу з 1 червня, адже працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

«У зв’язку з призупиненням роботи моторвагонного депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця» на час проведення протиепідемічних заходів, працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня. Про дату відновлення руху буде повідомлено додатково.

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КП «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше повідомлялось, у Києві міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України, тобто з 1 червня.