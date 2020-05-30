Усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн форматі – Кличко

Цьогоріч усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн форматі.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В останню неділю травня Київ традиційно відзначає день народження міста. Цього року він припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбуваються великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, «Пробіг під каштанами». Але цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва будемо святкувати в зовсім іншому форматі - онлайн форматі", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.За його словами, також готують сюрпризи і для користувачів соцмереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках у соціальних мережах, на своїх Youtube-каналах та сайтах.

Кличко розповів, що традиційний «Пробіг під каштанами» відбудеться теж в онлайн форматі.

"Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок - 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ, - Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших", - розповів він.

Мер нагадав, що з 31 травня в місті почнуть працювати фонтани.

Кличко зазначив, що місто в цей день будуть посилено патрулювати наряди поліції та муніципальної варти.

"А щодо в’їзду в Київ – його ми обмежувати не будемо. Я сподіваюсь, що в людей вистачить свідомості не наражати себе на небезпеку і не їхати масово в столицю", - додав він.

Нагадаємо: День Києва відзначають в останню неділю весни.