Рятувальники попереджають про сильний вітер та дощ у столиці

У Києві та області 28 травня очікується значний дощ та посилення вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За прогнозом синоптиків, 28 травня у Києві очікується значний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС попередили про сильний вітер на Київщині.

"За інформацією Українського Гідрометцентру, по Києву та Київській області у другій половині дня з утриманням до кінця доби 28 травня пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - інформує ДСНС.

Столична влада запевнила, що заздалегідь, до початку опадів, техніка гідрослужб КК «Київавтодор» виїде на місця можливого підтоплення. Як зазначили у комунальній корпорації, готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.