Підготували апеляцію: Кличко відреагував на скасування пішохідної зони на Подолі

Місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного попри рішення суду.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це рішення суду законної сили ще не набрало. І ми вже підготували апеляцію. Бо не може купка людей, які ініціювали позов з різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади. У рішенні суду йдеться про порушення прав шістьох осіб. Нібито, пішохідна зона створює перешкоди для цих людей. Незрозуміло, які саме", - сказав Кличко.

Він зазначив, що опитування, яке проводили після надання цій зоні статусу пішохідної, показало, що 82 відсотки жителів Подолу позитивно поставилися до такого рішення.

Кличко додав, що місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. І буде облаштовувати її як одну з туристичних локацій.

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Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.