У Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на 102 і повідомив про вибухівку на території вокзального комплексу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«До столичної поліції з мобільного телефону від невідомого надійшло повідомлення про те, що він нібито замінував станцію Київ-Пасажирський. На місце події негайно прибули працівники відділу поліції на станціях залізничного транспорту, вибухотехніки та кінологи зі службовою собакою», - йдеться у повідомленні.

За інформацією заступника начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Руслана Мангуша, перед початком огляду території із службових приміщень правоохоронці евакуювали працівників вокзалу.

«Після ретельного огляду будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв чи речовин ми не виявили. Проте встановили особу, що здійснила хибне повідомлення. У подальшому ми затримали уродженця Черкаської області, 1969 року народження. Свої дії він пояснив тим, що перебував напідпитку і вирішив пожартувати, придумавши повідомлення з мінуванням вокзалу».

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.