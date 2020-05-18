Суд взяв під варту шістьох осіб, які вимагали гроші у київського бізнесмена
Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 судом взято під варту на 2 місяці шістьох осіб, затриманих за вимагання 20 тис. доларів США у столичного бізнесмена", - йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням суду, чотирьом підозрюваним обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом особам судом визначено можливість внесення застави у сумі близько 420 тис. гривень для кожного.
Як нагадали в столичній прокуратурі, 5 травня 2020 року у ході спільної спецоперації прокуратури та нацполіції учасники цієї злочинної цієї групи були затримані на вимаганні неіснуючого боргу в 20 тис. доларів США у місцевого бізнесмена. Зловмисники погрожували чоловіку вбивством та залякували членів його родини.
Під час обшуків у фігурантів вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, комплекти автомобільних номерних знаків та інші речові докази.
Усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Фото: facebook/Прокуратура міста Києва