Бійка з поліцією: Слончака посадили під нічний домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це заявив суддя Максим Вишняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слідчий суддя ухвалив: клопотання задовольнити частково. Застосувати до Слончака запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 до 6:00», - оголосив Вишняк.

Суд також поклав на Слончака обов’язки прибувати до слідчого, прокурора, суду на кожну вимогу; не відлучатися з Києва без дозволу слідчого прокурора, суду, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та\або роботи, утримуватися від спілкування з потерпілим і свідками.

Строк дії ухвали визначено до 27 червня.

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Як повідомлялося, раніше прокуратура Києва направила до суду клопотання про обрання Слончаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Увечері 26 квітня до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій щодо нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника. Ним виявився заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо Слончака, а Київський міський голова Віталій Кличко звільнив його з посади заступника голови КМДА.

Поліцейські повідомили Слончака про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.