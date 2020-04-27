Ексзаступнику голови КМДА Слончаку оголосили підозру

Ексзаступнику голови КМДА Слончаку оголосили підозру

Укрінформ
Столичні поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому заступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №9 чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Як повідомлялося, ввечері у неділю, 26 квітня, до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій відносно нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Слідчі розпочали досудове розслідування відносно Слончака, а Київський міський голова Віталій Кличко звільнив його з посади заступника голови КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua

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