Ексзаступнику голови КМДА Слончаку оголосили підозру

Столичні поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому заступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №9 чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, ввечері у неділю, 26 квітня, до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій відносно нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Слідчі розпочали досудове розслідування відносно Слончака, а Київський міський голова Віталій Кличко звільнив його з посади заступника голови КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua