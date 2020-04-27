Звільнений заступник Кличка заявляє, що не нападав на поліцейського

Володимир Слончак, який був звільнений з посади заступника голови КМДА, заперечує свій напад на поліцейського.

Про це Слончак написав у Facebook.

"Вчора ввечері мій автомобіль було зупинено Патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало в мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було! Попри все - я щиро хочу перепросити громадськість та правоохоронців", - написав він.

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Як повідомлялося, заступника голови КМДА Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського у центрі Києва.

Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування відносно заступника голови Київської міської державної адміністрації, який вдарив поліцейського. Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Володимира Слончака з посади заступника голови КМДА.