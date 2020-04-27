Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звільнив заступника Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу, і в першу чергу тим, хто її представляє. І вибачаюсь перед правоохоронцями, киянами, через таку негідну поведінку заступника голови КМДА", - сказав Кличко.
Він наголосив, що Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом.
Як повідомлялося, заступника голови КМДА Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського у центрі Києва.
Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування відносно заступника голови Київської міської державної адміністрації, який вдарив поліцейського.
Слончак Володимир Вікторович призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у грудні 2018 року. До цього обіймав посаду начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.