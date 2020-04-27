Заступнику голови КМДА Слончаку загрожує до п’яти років тюрми - поліція

Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування відносно заступника голови Київської міської державної адміністрації, який вдарив поліцейського.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у неділю, 26 квітня, до чергової частини надійшло повідомлення від патрульного поліцейського про те, що під час виконання службових обов’язків його вдарив невідомий чоловік.

На виклик прибула слідчо-оперативна група райуправління поліції для встановлення всіх обставин події.

З’ясувалося, що у ході відпрацювання території району патрульні зупинили авто, оскільки водій не увімкнула фари у темну пору доби.

Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує автомобілем у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася.

Поліцейські склали на правопорушницю адмінпротокол за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

"При оформленні адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник - заступник голови Київської міської державної адміністрації", - зазначили у поліції.

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Уточнюється, що правоохоронця доставили до медзакладу для надання необхідної допомоги.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зі свого боку очільник Національної поліції України Ігор Клименко наголосив, що кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, відповідатиме перед законом незалежно від статусу і посади.

«Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків, втручання у їх роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння. При цьому усі – рівні перед законом. Дякую поліцейським за службу», - сказав голова Нацполіції.

Як повідомлялося, заступника голови КМДА Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського у центрі Києва.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо Слончака «ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участю в неділю пізно ввечері". Кличко зазначив, що в понеділок все буде оформлено документально.