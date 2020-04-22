Кличко показав, як кипить робота на Борщагівському шляхопроводі

У Києві триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Відео робіт Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«До кінця квітня ми закінчимо перший етап капітального ремонту цього важливого інфраструктурного об’єкта. На сьогодні вже повністю відновили рух автотранспорту в напрямку центру міста. Фахівцям Київавтодору довелося повністю замінити основну конструкцію мосту. І ці роботи тривали без повної зупинки проїзду. Зокрема, у рамках капітального ремонту шляхопроводу вже замінили 33 балки прогонових будов та 9 аварійних опор. Також влаштували нові перехідні плити, нанесли гідроізоляцію та двошарове асфальтобетонне покриття автопроїзду», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що вже на початку травня дорожники перейдуть до наступного етапу – ремонту проїжджої частини та тротуару в напрямку Кільцевої дороги. І до кінця цього року Борщагівський шляхопровід буде повністю оновлений.

«Нагадаю, востаннє цей шляхопровід капітально ремонтували в 1965 році. За цей час він дуже «втомився». Паралельно сьогодні тривають роботи з будівництва двох пішохідних мостів над лінією швидкісного трамваю. Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували і вони перебували в аварійному стані. Новий пішохідний міст біля кінотеатру «Лейпциг» вже майже готовий. Його відкриємо в травні. Тривають роботи і на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара –там приступили до фінального етапу робіт», – наголосив Кличко.