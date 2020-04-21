Кличко знайшов заміну Поворознику на час розслідування

Київський міський голова Віталій Кличко на час розслідування у справі щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника поклав виконання його обов’язків на Валентина Мондриївського.

Про це Кличко заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міська влада відкрита і завжди співпрацює з правоохоронними органами в запобіганні корупції. В розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника зокрема. Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування", - нагадав Кличко.

Кличко повідомив, що вважає це правильним кроком, тому відсторонив Поворозника від виконання обов’язків і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.

Валентин Мондриївський 27 липня 2018 року призначений заступником голови КМДА. До цього був головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, правоохоронці нібито задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у сумі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник спростував цю інформацію.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ оперативно розслідувати справу щодо його першого заступника.

Своєю чергою Поворозник попросив мера столиці відсторонити його від посади на час розслідування.

Кличко задовольнив це прохання і відсторонив Поворозника від займаної посади на час розслідування.

Поворозник був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року, а з 21 грудня 2017 року став першим заступником голови КМДА.