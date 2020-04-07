Під Києвом горять три торфовища

Станом на 7 квітня навколо міста Києва горять три торфовища

Про це заявив начальник Головного управління ДСНС у Київській області Василя Слободяник на онлайн-брифінгу 7 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку року навколо Київської області горіло 41 торф'яників. Зараз же є три торфа, над якими працюємо: Бородянський район, Вишгородський район та Романків, Обухівський район", - сказав він.

За даними Слободяника, внаслідок цих пожеж вже загинуло двоє осіб, тіла яких знайшли рятувальники після гасіння.

Він додав, що з другої половини березня ситуація з пожежами ускладнилася, підкресливши, що рятувальники щодня виїжджають по 150 разів на виклики горіння у екосистемах.

Загалом від початку року в полях та лісах регіону сталося 2540 пожеж, що на 31% більше, ніж у такий самий період у минулому році, заявив він.

Як повідомлялось, за даними ДСНС, від початку цього року станом на 6 квітня в екосистемах України виникла 14 821 пожежа. Це на 25% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.