Генплан Києва пропонує чотири рекреаційні зони: у яких районах

Проєкт генплану Києва пропонує сформувати гармонійні та скоординовані рекреаційні зони.

Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан», інформує пресслужба КМДА.

"Для збільшення рекреаційного потенціалу Києва, а також його туристичної привабливості, проєктом Генерального плану пропонується формування чотирьох рекреаційних зон і створення всіх умов для їх гармонійного та скоординованого функціонування", - йдеться у повідомленні.

Перелік рекреаційних зон із включеними у них об’єктами:

Дарницька:

– парки культури й відпочинку «Перемога», «Партизанська слава», буферні парки, лісопарки, рекреаційні ліси Броварської, Білодібровної, Дніпровської, Микільської та Дарницької зон масового відпочинку;

– лісопарки та комплекси закладів відпочинку Колпитської, Дарницької північної та Дарницької південної зон спеціалізованого відпочинку.

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Конча-Заспівська:

– Голосіївський ПКіВ ім. М. Рильського, Національний комплекс «Експоцентр України», Музей народної архітектури та побуту;

– буферні парки й лісопарки зон масового відпочинку: Голосіївської, «Жуків острів», «Лиса гора», «Феофанія»;

– лугопарки «Жуків острів», «Ольжин і Козачий острови»;

– парки, лісопарки, луки та комплекси рекреаційних закладів курорту Конча-Заспа.

Пуща-Водицька:

– буферні парки, лісопарки та рекреаційні ліси Межигірської, Пуща-Водицької, Київської й Святошинської зон масового відпочинку;

– лісопарки та комплекси рекреаційних закладів Святошинської та Пуща-Водицької зон спеціалізованого відпочинку;

– парки вздовж р. Нивки;

– парки, лісопарки й комплекси рекреаційних закладів курорту «Пуща-Водиця».

Центральна – «Дніпровська перлина»:

– парки культури та відпочинку: «Оболонь», «Троєщина», «Муромець», «Труханів острів», «Долобецький», «Гідропарк», «Прибережний» (Позняки-західні);

– парки: «Дубовий гай» із полями гольф клубу (урочище Оболонь), урочища Муромець, парк Моряків, «Аскольдова могила», «Слави», «Печерський», «Маріїнський», Наводницький, ботанічний сад НАН України, територія біля озера Малинівка, а також уздовж Русанівської протоки на вул. Микільсько-Слобідській;

– сквери на Дніпровській і Русанівській набережних;

– водно-спортивні центри «Троєщина» (затока Доманя), «Муромець», «Вигурівщина», «Оболонь»;

– спортивний парк на о. Галерний;

– колективні сади «Русанівські» та «Осокорки-нижні сади» (прибережна частина).