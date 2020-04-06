Генплан Києва пропонує чотири рекреаційні зони: у яких районах
Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан», інформує пресслужба КМДА.
"Для збільшення рекреаційного потенціалу Києва, а також його туристичної привабливості, проєктом Генерального плану пропонується формування чотирьох рекреаційних зон і створення всіх умов для їх гармонійного та скоординованого функціонування", - йдеться у повідомленні.
Перелік рекреаційних зон із включеними у них об’єктами:
Дарницька:
– парки культури й відпочинку «Перемога», «Партизанська слава», буферні парки, лісопарки, рекреаційні ліси Броварської, Білодібровної, Дніпровської, Микільської та Дарницької зон масового відпочинку;
– лісопарки та комплекси закладів відпочинку Колпитської, Дарницької північної та Дарницької південної зон спеціалізованого відпочинку.
Конча-Заспівська:
– Голосіївський ПКіВ ім. М. Рильського, Національний комплекс «Експоцентр України», Музей народної архітектури та побуту;
– буферні парки й лісопарки зон масового відпочинку: Голосіївської, «Жуків острів», «Лиса гора», «Феофанія»;
– лугопарки «Жуків острів», «Ольжин і Козачий острови»;
– парки, лісопарки, луки та комплекси рекреаційних закладів курорту Конча-Заспа.
Пуща-Водицька:
– буферні парки, лісопарки та рекреаційні ліси Межигірської, Пуща-Водицької, Київської й Святошинської зон масового відпочинку;
– лісопарки та комплекси рекреаційних закладів Святошинської та Пуща-Водицької зон спеціалізованого відпочинку;
– парки вздовж р. Нивки;
– парки, лісопарки й комплекси рекреаційних закладів курорту «Пуща-Водиця».
Центральна – «Дніпровська перлина»:
– парки культури та відпочинку: «Оболонь», «Троєщина», «Муромець», «Труханів острів», «Долобецький», «Гідропарк», «Прибережний» (Позняки-західні);
– парки: «Дубовий гай» із полями гольф клубу (урочище Оболонь), урочища Муромець, парк Моряків, «Аскольдова могила», «Слави», «Печерський», «Маріїнський», Наводницький, ботанічний сад НАН України, територія біля озера Малинівка, а також уздовж Русанівської протоки на вул. Микільсько-Слобідській;
– сквери на Дніпровській і Русанівській набережних;
– водно-спортивні центри «Троєщина» (затока Доманя), «Муромець», «Вигурівщина», «Оболонь»;
– спортивний парк на о. Галерний;
– колективні сади «Русанівські» та «Осокорки-нижні сади» (прибережна частина).