Київ завершив розробку нового генплану

Робота з розробки проєкту нового Генерального плану міста Києва завершена.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Комунальна організація «Київгенплан» повідомляє, що на сьогодні робота з розробки проєкту нового Генерального плану міста Києва завершена. Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті розробника – КО «Київгенплан»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кияни матимуть змогу ретельно вивчити матеріали проєкту і надати свої зауваження і пропозиції.

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Директор Інститут Генерального плану Києва Сергій Броневицький зазначив, що розпочати громадські слухання та обговорення проєкту планувалося 20 березня 2020 року.

"Проте через ситуацію, що склалася у зв’язку із можливим поширенням коронавірусу в Києві та Україні, а також введенням обмежувальних заходів, покликаних убезпечити мешканців, ми не маємо можливості проводити масові заходи у цей період. Одразу після завершення обмежувальних заходів у столиці ми, відповідно до законодавства, проведемо повноцінні громадські слухання із залученням найширших верств мешканців столиці", – зазначив Броневицький.

Фото: deluxesound.com.ua