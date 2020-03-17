Київ завершив розробку нового генплану
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"Комунальна організація «Київгенплан» повідомляє, що на сьогодні робота з розробки проєкту нового Генерального плану міста Києва завершена. Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті розробника – КО «Київгенплан»", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кияни матимуть змогу ретельно вивчити матеріали проєкту і надати свої зауваження і пропозиції.
Директор Інститут Генерального плану Києва Сергій Броневицький зазначив, що розпочати громадські слухання та обговорення проєкту планувалося 20 березня 2020 року.
"Проте через ситуацію, що склалася у зв’язку із можливим поширенням коронавірусу в Києві та Україні, а також введенням обмежувальних заходів, покликаних убезпечити мешканців, ми не маємо можливості проводити масові заходи у цей період. Одразу після завершення обмежувальних заходів у столиці ми, відповідно до законодавства, проведемо повноцінні громадські слухання із залученням найширших верств мешканців столиці", – зазначив Броневицький.
Фото: deluxesound.com.ua