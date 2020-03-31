Прокуратура відкриє справу через побиття журналіста у Києві

Столична прокуратура порушить кримінальну справу за фактом побиття журналіста "Обозревателя" Романа Груші.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

"До кінця сьогоднішнього дня прокуратура відкриє кримінальне провадження за цим фактом. У постраждалого приймуть відповідну заяву", - сказала вона.

За попередньою інформацією, справу порушать за фактом хуліганства.

Раніше інтернет-видання "Обозреватель" повідомило, що у Києві група підлітків побила їхнього журналіста Романа Грушу.

Він потребує термінової операції, оскільки у нього чотири переломи обличчя зі зміщенням і кілька черепно-мозкових травм.

Зокрема, у діагнозі хлопця вказані: перелом виличного комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа і назоетмоїдального комплексу, а також струс мозку і черепно-мозкові травми.

Видання закликає всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги, адже тільки за дорогі імпланти необхідно відразу заплатити 46 тис. гривень.

Напад трапився 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

Журналіст попросив допомоги і оприлюднив номери карток, на які можна перерахувати кошти:

ПриватБанк 4149439002251548

Монобанк 5375414100027431.

Фото: www.obozrevatel.com