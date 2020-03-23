Кличко закликав уряд скасувати ПДВ на вартість комунальних послуг для населення

Кличко закликав уряд скасувати ПДВ на вартість комунальних послуг для населення

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Я також хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців. І не завдасть шкоди підприємствам сфери ЖКГ, від якої залежить життєдіяльність нашої країни", - сказав Кличко.

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