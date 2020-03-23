Кличко закликав уряд скасувати ПДВ на вартість комунальних послуг для населення

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Я також хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців. І не завдасть шкоди підприємствам сфери ЖКГ, від якої залежить життєдіяльність нашої країни", - сказав Кличко.