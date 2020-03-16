У Києві продовжили пільговий період оплати за комуналку в березні
Про це під час брифінгу поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні було прийнято рішення на комісії, ми продовжимо пільговий період оплати комунальних платежів для мешканців міста Києва. У нас була норма знижки на 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Ми продовжуємо цю норму до кінця місяця", - сказав Поворозник.
Також він закликав киян оплачувати комунальні послуги онлайн. "Ми просимо заплатити за комунальні послуги в режимі онлайн. Для того щоб не йти на пошту, не йти до банківських відділень, щоб там збиралися люди", - сказав він.
Також він повідомив, що Центри надання адміністративних послуг із 17 березня працюватимуть у черговому режимі, в режимі онлайн.