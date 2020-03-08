Сутичок та провокацій не було: як у Києві пройшли жіночі марші

Масові заходи у центрі столиці відбулися без грубих порушень.

Про це у Facebook із посиланням на очільника київської поліції Андрія Крищенка повідомляє пресслужба поліції Києва.

Масові заходи у центрі столиці 8 березня//Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

«Сутичок та провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Загалом у ході брало участь близько 2000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з нагоди 8 Березня відбулися кілька жіночих маршів і авторалі.