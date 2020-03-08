Під Києвом фура протаранила легковик: загинули троє осіб
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Укрінформ
Внаслідок ДТП на Бориспільській кільцевій дорозі загинуло троє людей.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
На Бориспільскій кільцевій дорозі фура врізалась у Peugeot. Зі слів поліцейського, за попередньою інформацією вантажівка Renault їхала в напрямку Броварів, однак на перехрестя з другорядною дорогою на кільцеву виїхав Peugeot 307 CC. Відбулось зіткнення, від якого обидва транспортні засоби вилетіли з дороги у поле.
Удар був такої сили, що від седана майже нічого не залишилось, а вантажівка перекинулась на бік.
На момент зіткнення у легковику перебувало двоє чоловіків та одна жінка. Всі троє загинули на місці. На час роботи СОГ поліцейські тимчасово перекрили дорогу.
Фото: espreso.tv