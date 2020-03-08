Під Києвом фура протаранила легковик: загинули троє осіб

Внаслідок ДТП на Бориспільській кільцевій дорозі загинуло троє людей.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

На Бориспільскій кільцевій дорозі фура врізалась у Peugeot. Зі слів поліцейського, за попередньою інформацією вантажівка Renault їхала в напрямку Броварів, однак на перехрестя з другорядною дорогою на кільцеву виїхав Peugeot 307 CC. Відбулось зіткнення, від якого обидва транспортні засоби вилетіли з дороги у поле.

Удар був такої сили, що від седана майже нічого не залишилось, а вантажівка перекинулась на бік.

На момент зіткнення у легковику перебувало двоє чоловіків та одна жінка. Всі троє загинули на місці. На час роботи СОГ поліцейські тимчасово перекрили дорогу.

Фото: espreso.tv