На Подолі може з’явитися новий громадський простір

В історичній частині Києва, зокрема, на Подолі, знаходиться багато занедбаних промислових і складських територій, які мають бути модернізовані під потреби киян.

Про це розповів директор Департаменту містобудування та архітектури – Головний архітектор м. Києва Олександр Свистунов, повідомляє пресслужба КМДА.

«На Набережно-Хрещатицькій незабаром може з’явитися новий громадський простір. Відповідні містобудівні умови та обмеження для проєктування було видано Департаментом минулого місяця. Цей проєкт може стати ще одним успішним прикладом реновації промислових територій», – зазначив Свистунов.

Він зауважив, що за Генеральним планом ділянка проєктування належить до територій громадської забудови. Окрім того, вона перебуває в центральній планувальній зоні міста, отже гранична висота забудови не повинна перевищувати 27 метрів.

«Маю надію, що незабаром ми побачимо проєкт на архітектурно-містобудівній раді. Адже кияни мають бути впевнені, що ця територія буде максимально публічною, комфортною та задовольнятиме їхні потреби, що наблизить розвиток нашого міста до сучасних стандартів», – наголосив Свистунов.