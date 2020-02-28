Кличко прокоментував відносини з Офісом Президента

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що має нормальні відносини з усіма гілками влади, в тому числі з Офісом Президента.

Про це Кличко поінформував у розмові з журналістами повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я роблю свою роботу, у мене багато викликів. І можу сказати що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб - це вибори. Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян... Я маю на увазі представників Офісу Президента", - зазначив Київський міський голова.

На запитання журналістів, які в нього відносини з Офісом Президента, Кличко відповів: "Я маю нормальні, рівні робочі стосунки з усіма гілками влади".

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президентові подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.