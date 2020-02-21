Суд дав десять років тюрми гвалтівнику, який орудував у Сирецькому парку

Гвалтівника, який нападав на жінок у столичному Сирецькому парку, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"За підтримання публічного обвинувачення прокуратурою міста Києва до 10 років позбавлення волі засуджено зловмисника за вчинення серії розбійних нападів на жінок, поєднаних з сексуальним насильством", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 47-річний обвинувачений, раніше неодноразово судимий за корисливі злочини, підстерігав жінок у лісопарковій зоні парку "Сирецький гай" та вчиняв напади "з метою заволодіння їхнім майном та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

За даними слідства, упродовж жовтня 2017 – липня 2018 року жертвами злочинів стали 6 жінок.

"Вироком Подільського районного суду з урахуванням позиції прокурора обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 187 та ч. 2 ст. 153 КК України та засуджено до максимального покарання, передбаченого інкримінованими статтями Кримінального кодексу України, а саме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна", - повідомили у прокуратурі.

До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.