Кінотеатр "Старт" відкриють після реконструкції

20 лютого о 15:00 відбудеться відкриття після капітального ремонту кінотеатру «Старт», що на вулиці Івана Миколайчука, 15-А.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ремонт проводився протягом 2019 року за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка та підтримки Департаменту культури КМДА", - йдеться у повідомленні.

У день відкриття відбудуться прем’єра анімаційного серіалу та зустріч із творчою групою студії «Новаторфільм»; презентація спортивно-танцювальної школи «Фенікс»; майстер-клас режисерки Анни Акулевич; «Наші котики»: зустріч із творчою групою в кінотеатрі «Старт».

Раніше Кличко повідомляв, що в дитячому кінотеатрі «Старт» на Березняках здійснюють капремонт фасаду, приміщень, покрівлі, оновлюють інженерні мережі. Замінили кінопроектор.

Фото: facebook.com/Startkinoteatr